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غزة - الرسالة نت

قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن عبوة ناسفة انفجرت في وحدة تابعة للجيش أثناء عملها قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وذكر موقع "روتر" العبري أن أربعة جنود أصيبوا في الانفجار بينهم أثنين في حالة الحرج، فيما نقل عن المتحدث باسم الجيش أن دبابة (إسرائيلية) أطلقت عدة قذائف صوب نقطة للمقاومة كرد أولي.

وذكرت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال قصفت بقذيفة واحدة على الأقل نقطة رصد للمقاومة شرق الفراحين شرق خانيونس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشار شهود عيان إلى أنهم شاهدوا نقل ما لا يقل عن إصابتين من بين الجنود، وشوهد حركة نشطة للجيبات العسكرية ودوريات الإسعاف قرب الحدود.

وتوعد المتحدث باسم جيش الاحتلال بشن "ردّ موسع" على قطاع غزة، ردًا على الحادثة.





