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غزة - الرسالة نت

ابتعد شباب خانيونس بصدارة دوري الدرجة الممتازة, إثر فوزه الغالي على شباب جباليا (3-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

وسجل ثلاثية "النشامى" إسلام أبو عبيدة (36), وخالد القوقا (76), وإسماعيل جبر (97), بينما أحرز هدف "ثوار الشمال" محمد الملفوح (64).

ورفع الفائز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول, وبقي رصيد الخاسر 23 نقطة في المركز السادس.

خدمات الشاطئ - غزة الرياضي (1-0)

وحسم خدمات الشاطئ موقعة غزة الرياضي (1-0).

ويدين "البحرية" بانتصاره إلى نهرو الجيش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (57), ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر "مؤقتا", ويتوقف رصيد الخاسر عند 26 نقطة في المركز الخامس.

خدمات خانيونس - الجلاء (0-2)

وفي دوري الأولى, فاز الجلاء على خدمات خانيونس (2-0).

وسجل هدفي الجلاء محمد موسى (6 و96), ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن, ويتجمد رصيد "الذئاب" عند 28 نقطة في المركز الثاني.

بيت حانون الأهلي - بيت لاهيا (2-1)

وتفوق بيت حانون الأهلي على بيت لاهيا (2-1).

وأحرز هدفي "الحوانين" أمجد أبو عودة (11), وإبراهيم الشنباري (37), في حين سجل هدف "اللهاونة" مدحت السيد (14).

ورفع الفائز رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس, وبقي رصيد الخاسر 26 نقطة في المركز الرابع.

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الممتازة الأحد, بلقاء الأهلي مع خدمات رفح على ملعب فلسطين بغزة, والقادسية مع الهلال على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وفي الأولى, يلعب خدمات النصيرات مع خدمات المغازي على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, وجمعية الصلاح مع المجمع الإسلامي على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.