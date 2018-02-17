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غزة - الرسالة نت

صعد بيت حانون الرياضي رسميا إلى دوري الدرجة الأولى, عقب انتصاره الغالي على اتحاد جباليا (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر وقبل الأخير من دوري الثانية فرع "غزة والشمال".

ويدين "الحوانين" بانتصاره إلى عبد الله إرميلات الذي سجل هدف المباراة الوحيد (29), ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول, ويبقى رصيد اتحاد جباليا 5 نقاط في المركز السابع والأخير.

وفي لقاءات أخرى, تعادل نماء مع خدمات جباليا (1-1), وأهلي النصيرات مع الأمل (1-1).

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الثانية فرع "غزة والشمال" الأحد, بلقاء الرضوان مع المشتل على ملعب نماء شمال القطاع.

وفي "الوسطى والجنوب", يلعب شباب معن مع الاستقلال على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.