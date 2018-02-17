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غزة - الرسالة نت

أصيب الأسبوع الماضي 6 إسرائيليين ونفذت محاولتين لعمليتي طعن في حين أصيب 108 فلسطينياً بجراح مختلفة.

وشهد الجمعة 32 مواجهة في الضفة الغربية وغزة، سلجت خلالها 92 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي والحروق، إضافة لإصابة مجندة إسرائيلية خلال مواجهات وقعت في رام الله، وألقى شبان فلسطينيون زجاجة حارقة تجاه قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس.

وأصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي الخميس في الضفة، إضافة لعشرات حالات الاختناق، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على مستوطنة مجدال عوز، وفي دير جرير، وأحصيت 18 مواجهة في مختلف مدن الضفة الغربية.

وشهد الأربعاء إصابة شابين فلسطينيين بجراح متوسطة، كما أصيب مستوطن بجراح طفيفة خلال مواجهات عند باب السلسلة، وألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في منطقة بيت كاحل وحاجز زعترة وشارع الواد بالقدس، كما فجروا عبوة ناسفة ضد هدف إسرائيلي في منطقة بيت كاحل، وأحصيت 16 مواجهة في أنحاء الضفة الغربية.

وفي منتصف الأسبوع ضمن حصاد انتفاضة القدس، أصيب 4 فلسطينيين بجراح متفاوتة، كما اعتقل شاب فلسطيني في منطقة أبو سنينة في الخليل خلال محاولته تنفيذ عملية طعن، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف إسرائيلية في منطقة دير استيا، خلال 9 مواجهات رصدت في أنحاء الضفة المحتلة.

إلى ذلك، شهد الإثنين إصابة 3 اسرائيليين برضوض وكسور، اثنين في منطقة جنين وآخر في تقوع في بيت لحم، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في منطقة كفر مالك وحاجز زعترة وحلحول وحوارة، وأحصيت 15 مواجهة في أنحاء مختلفة من الضفة.

أما الأحد من الأسبوع الماضي أصيب شاب فلسطيني بجراح متوسطة، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في رأس العامود وحزما ودير نظام ومخيم الفوار والطور ودير أبو مشعل وبيتا ومستوطنة شافي شمرون، وأحصيت 18 مواجهة في أنحاء الضفة.

وأصيب السبت فلسطيني بجراح متوسطة كما أصيب مستوطن إسرائيلي بالحجارة في بلدة حزما بالقدس.

وسجل السبت محاولة طعن قرب الحرم الإبراهيمي وجرى اعتقال المنفذ، في وقت ألقى شبان فلسطينيون زجاجة حارقة في محيط منطقة تقوع والعيساوية وكفر مالك وكوخاف يعقوب وحلحول ومحيط مستشفى هداسا ومستوطنة كوخاف هشاخر، وذلك ضمن 14 مواجهة في الضفة الغربية.