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غزة - الرسالة نت

واصلت إدارة موقع "فيس بوك" محاربتها للمحتوى الفلسطيني الوطني ومنعه وحذفه، بل والاستمرار بشكل دوري وممنهج بحذف صفحات فلسطينية بارزة، بالإضافة لعدد من حسابات النشطاء الفلسطينيين.

وقد عمدت إدارة "فيس بوك" إلى حذف صفحة النورس الإخبارية، وصفحة "يوميات الخليل" و"حل عنا" وصفحة مجلة "إشراقات"، بالإضافة للعديد من الصفحات وحسابات بعض النشطاء.

وجاءت هذه الحملة من قبل إدارة الفيس بوك عقب استشهاد أحمد جرار، حيث لاحقت المحتوى الفلسطيني الداعم للشهيد، ومنعت نشر صوره والفيديوهات التي تمجد الشهيد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق فيها إدارة الفيس المحتوى الفلسطيني، حيث عمدت في مرات كثيرة سابقة لحذف صفحات وحسابات لنشطاء، وذلك بطلب من حكومة الاحتلال، التي تتهم الفلسطينيين بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.