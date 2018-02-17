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مؤمن مقداد – الرسالة نت

ردت عائلة الجندي هدار غولدن، الأسير لدى حماس في غزة على قرار الحكومة (الإسرائيلية) بإعادة جثمان منفذ عملية "هار أدار" الذي أسفر عن مقتل ثلاثة (إسرائيليين)، وجثمان فلسطيني آخر، وقالت إن هذا خيانة ضد جنود الجيش وضعف أمني كبير".

وقالت العائلة: "الآن أدركنا أن رئيس الوزراء والوزراء يكذبون على الجمهور في وسائل الإعلام وكنا يوم الخميس خلال جلسة استماع في المحكمة العليا حيث وعدت الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الضغط على حماس، ولكن بعد يوم واحد أطلقت الحكومة سراح جثامين شهداء وهذا من العار أن يكذب ممثلو الحكومة في المحكمة".

وأعادت سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين نمر الجمل وحمزة زماعرة مساء أمس الجمعة، وجرى تشييعهم ظهر اليوم.