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غزة-الرسالة نت

شنت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) مساء السبت، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة، فيما يحلق الطيران على مستويات منخفضة في أجواء القطاع، بعد ساعات من إصابة أربعة جنود (إسرائيليين) بتفجير شرق خانيونس جنوبي قطاع.

وأوضح مراسل الـ"الرسالة نت"، ان طائرات الاحتلال استهدف أرض زراعية شرقي مدينة غزة، كما واستهدفت أيضًا أرضًا زراعية شرقي حي الشجاعية شرقي المدينة.

وفي جنوب قطاع غزة، أشار مراسلنا، أن الطيران الحربي استهدف موقع الشرقية التابع لكتائب القسام شرق محافظة خانيونس.

وأوضح أن الطيران الحربي يُحلق بكشف مكثف في أجواء قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وأعلن الجيش مساء اليوم إصابة أربعة من جنود لواء "جولاني"- بينهم اثنان في حالة الخطر- بانفجار عبوة ناسفة في دورية للجيش قرب السياج الأمني داخل الأراضي المحتلة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

يتبع ..