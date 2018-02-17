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الرسالة نت- ترجمة خاصة

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حادث تفجير الجيب العسكري وإصابة أربعة من الجنود على حدود شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، تطور خطير جدا وسنرد على ذلك، وحماس تتحمل المسؤولية".

وتوعد نتنياهو مساء السبت، بالرد على بتفجير عبوة ناسفة على ، واصفًا الحدث بـ"الخطير الذي لن يمر دون رد ملائم".

وفي السياق نفسه، أجرى قائد أركان الجيش غادي آيزنكوت جلسة مشاورات عاجلة لقادة الجيش للتباحث بشأن سبل الرد.

واشترك في الجلسة كل من قائد المنطقة الجنوبية بالجيش ايال زامير، وقائد سلاح الجو عميكام نوركين، بالإضافة لكبار قادة الجيش.

وقالت القناة السابعة إن الجيش ينوي تشكيل طاقم لفحص طريقة تعامل القوة العسكرية مع الجسم المشبوه الذي انفجر وتسبب بإصابة الجنود.

أما المتحدث بلسان الجيش رونين منليس فحمّا حماس مسؤولية الهجوم، قائلًا إن "العملية قد تزعزع الاستقرار على الجبهة الجنوبية"، وأن جيشه سيرد بشكل يتناسب مع الهجوم.

وأعلن الجيش مساء اليوم إصابة أربعة من جنود لواء "جولاني"- بينهم اثنان في حالة الخطر- بانفجار عبوة ناسفة في دورية للجيش قرب السياج الأمني داخل الأراضي المحتلة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.