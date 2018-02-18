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غزة-الرسالة نت

أكدت حركة (حماس) في وقت متأخر من مساء يوم السبت، أن المقاومة في قطاع غزة لن تسمح بفرض أي معادلة جديدة على الأرض.

وشددت حماس في تعقيب للمتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع وصل الـ"الرسالة نت"، على أنها لن تسمح أيضًا بتصدير أزمات الاحتلال الداخلية وقضايا فساد قادته بالتصعيد ضد شعبنا، منوهةً إلى أنها "سياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا".

وأوضح القانوع أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا يأتي وفق الغطاء الأمريكي والقرارات الأخيرة التي أصدرتها الإدارة الأمريكية.

وشنت طائرات الاحتلال سلسة غارات استهدفت أراضٍ زراعية شرقي مدينة غزة وموقعًا عسكريًا جنوبها وآخر بمدينة خانيونس جنوب القطاع، بعد ساعات من إصابة أربعة جنود إسرائيليين بتفجير شرق خانيونس.