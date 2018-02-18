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الرسالة نت - وكالات

أصدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية, قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا، يترأسها عادل البطي المشرف على برنامج المواليد بالمملكة.

وأوضح الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", أن البطي سيتولى رئاسة اللجنة، والتي ستتكون عضويتها من عبد الله المنصور, وعبد الحكيم التويجري, ومحمد الحميد.

وستتابع اللجنة كل ما يخص اللاعبين السعوديين في إسبانيا والبالغ عددهم 9, مع تقديم تقارير دورية عن مستوياتهم الفنية والبدنية بشكل مستمر.

وفي إطار متصل، سيعقد آل الشيخ اجتماعا الثلاثاء المقبل مع فريق من رابطة الدوري الإسباني, لدراسة التقارير الخاصة باللاعبين السعوديين المحترفين في "الليغا" ومناقشة الإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذا الشأن.

يشار إلى أن الاتفاق المبرم بين هيئة الرياضة ورابطة "لا ليغا" اشتمل على انتقال مجموعة من اللاعبين إلى الدوري الإسباني بدرجاته المختلفة، وقد وقع الاختيار على يحيى الشهري ومروان أبكر (ليغانيس)، وسالم الدوسري وجابر مصطفى (فياريال)، وفهد المولد (ليفانتي)، وعلي النمر (نومانسيا)، وعبد المجيد الصليهم (رايو فاليكانو)، وعبد الله الحمدان (سبورتينغ خيخون)، ونوح الموسى (بلد الوليد).