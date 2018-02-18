تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا لا يشعر بالسعادة مع فريقه تشيلسي هذا الموسم, ويرغب بالرحيل إلى ناد آخر الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "إكسبرس" الإنجليزية, أن ويليان غير سعيد بمعدل مشاركاته الحالية مع تشيلسي، وعدم حصوله على فرص كافية للدخول في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويفضّل كونتي الدفع بالثنائي البلجيكي إيدين هازارد والإسباني بيدرو رودريغيز في التشكيل الأساسي، وهو الأمر الذي أغضب النجم البرازيلي, وأصبح يبحث عن وجهة جديدة.

يشار إلى أن ويليان يلعب في صفوف تشيلسي منذ صيف 2013، وحقق معه لقبين بالدوري الإنجليزي، ولقب بكأس الرابطة الإنجليزية.