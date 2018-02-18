تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة نت

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت متأخر من مساء يوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل ضد أهلنا ومقاومتنا في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان وصل الـ"الرسالة نت"،"حجم الاعتداءات التي طالت عديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتصعيد وتوتير الأجواء".

وأضاف: "على الاحتلال أن يفهم أنه هو الطرف المعتدي والمتمادي من خلال عدوانه وانتهاكاته المستمرة".

وشدد برهوم على أن "المقاومة الفلسطينية التي عهدها الاحتلال جيدًا في أكثر من محطة لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا، وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي لأي عدوان".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت مساء السبت، لطائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء إغارتها على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسة غارات استهدفت أراضٍ زراعية شرقي مدينة غزة وموقعًا عسكريًا جنوبها وآخر بمدينة خانيونس جنوب القطاع، بعد ساعات من إصابة أربعة جنود إسرائيليين بتفجير شرق خانيونس.