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غزة- الرسالة نت

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم الاحد، غائماً الى غائم جزئي وباردا وعاصفاً، وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها.

وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .