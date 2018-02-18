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غزة- الرسالة نت

تصدرت عنواين الصحافة العبرية اليوم، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، والتفجير على حدود غزة الذي أصاب أربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وغيرها من المواضيع التالية.

صحيفة معاريف :

الليلة الماضية الطيران الإسرائيلي قصف في قطاع غزة، وصفارات إنذار بالخطأ في عسقلان وأسدود.

مطالبات إسرائيلية بطرد السفير البولندي من دولة الاحتلال على خلفية قانون المحرقة.

في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، توتر الأوضاع على حدود قطاع غزة قد توجب بعملية عسكرية محدودة على قطاع غزة.

تقديرات بأن نتنياهو سيعارض قانون ضم منطقة الأغوار للسيادة الإسرائيلية.

عن الانفجار على حدود غزة، كانت شكوك بوجود عبوة، والعلم الفلسطيني علق كطُعم.

صحيفة هآرتس:

الطيران الإسرائيلي قصف الليلة الماضية في قطاع غزة، وصفارات إنذار بالخطأ في التفافي غزة.

قذيفة من قطاع غزة أصابت سطح منزل في منطقة "شاعر هنجيف"، والطيران الإسرائيلي يقصف نفق على حدود قطاع غزة.

المدعي العام الإسرائيلي السابق، على نتنياهو الإعلان عن عدم قدرته القيام مهامه.

تحليل هآرتس: على الجيش الإسرائيلي التحقيق في إن كان جنوده ارتكبوا خطأ قبيل الانفجار على حدود قاع غزة.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

الطيران الإسرائيلي قصف 18 هدفاً في قطاع غزة الليلة الماضية، وقذيفة من غزة أصابت منزل في منطقة "شاعر هنجيف".

الحكومة الإسرائيلية ضد رئيس وزراء بولندا، وتصفه بشخص بدون مشاعر على خلفية قانون المحرقة.

عائلة جندي الاحتلال الأسير في غزة هدار جولدن، إعادة جثامين الفلسطينيين خيانة.

العبوة التي انفجرت على حدود قطاع غزة غطيت بعلم فلسطين.

صحيفة إسرائيل هيوم:

التوتر على حدود قطاع غزة امتحان لقوة الردع الإسرائيلية.

رداً على التفجير على حدود غزة، الطيران الإسرائيلي يقصف نفق، ومعسكرات لحركة حماس في قطاع غزة.

قذيفة لم تنفجر أصابت مبنى في منطقة "شاعر هنجيف" .

أبو مازن مستمر في مقاطعة الإدارة الأمريكية، وفي توتير الساحة السياسية.

عائلة جندي إسرائيلي أسير في غزة، حكومة نتنياهو بدون احترام.

موقع واللا نيوز:

الطيران الإسرائيلي قصف 18 هدفاً في قطاع غزة بعد تفجير على الحدود أصاب أربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ملف رقم 4000، ملف تحقيق جديد ضد نتنياهو يتعلق بفساد في شركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”.

قذيفة أصابت سطح منزل في منطقة "شاعر هنجيف" ، تسببت بأضرار مادية فقط.

عن الانفجار على حدود غزة، الجيش فوجئ بنقطة الضعف، والأسئلة الصعبة ستطرح بعد الانفجار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي، الانفجار على حدود قطاع غزة قد يهدد الاستقرار على الحدود.

فضائية كان الإسرائيلية:

أربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي جرحوا جنوب قطاع غزة بعد انفجار عبوة ناسفة.

الشرطة الإسرائيلية ستفحص العلاقة بين نتنياهو وبين ألمدير التنفيذي السابق في شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" شاؤول ألبش.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

بعد سقوط قذيفة من قطاع غزة على سطح منزل، الطيران الإسرائيلي قصف 18 هدفاً في القطاع.

نتنياهو، الانفجار على حدود قطاع غزة حادث خطير، وسنرد بالشكل المناسب.

جهات في إنفاذ القانون في دولة الاحتلال، استدعاء نتنياهو في إطار التحقيق في قضية شركة "بيزك" أمر لا بد منه.

القناة الثانية الإسرائيلية:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول، قصفنا أهداف نوعية في قطاع غزة.

المدعي العام الإسرائيلي السابق، على نتنياهو الإعلان عن عدم قدرته عدم القيام بمهامه بسبب توصيات الشرطة تقديمه للمحكمة.

السويد تتدخل للإفراج عن عميل للموساد الإسرائيلي محكوم بالإعدام في إيران.

القناة السابعة الإسرائيلية:

الطيران الإسرائيلي قصف ستة أهداف في قطاع غزة.

نتنياهو منع نقاش حول مشروع قانون إسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار.

وزير الداخلية الإسرائيلي يخطط للإعلان عن مدينة أخرى في الضفة الغربية عبر توحيد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وهي مستوطنات "شاعر هتكفا" و"عيتس إفرايم" و "القنا".

جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقنا النار على خلية فلسطينية حاولت التسلل من غزة، والفلسطينيون يتحدثون عن قتيلان.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

الطيران الإسرائيلي قصف 18 هدفاً في قطاع غزة الليلة الماضية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينيين مسلحين شوهدوا قرب الجدار الفاصل على حدود قطاع غزة.

قذيفة أطلقت من قطاع غزة، سقطت على سطح منزل في منطقة "شاعر هنجيف" دون أن تنفجر.

بعد انفجار العبوة على حدود غزة، حان الوقت للتعامل مع التظاهرات على حدود قطاع غزة كعمليات إرهابية.