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نيويورك- الرسالة نت

يترقب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إشارات حول مدى جاهزية كوريا الشمالية للدخول في مفاوضات مباشرة، وأكد أن بلاده تستخدم العصا الغليظة لإقناع بيونغ يانغ بالحوار.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي أس" قال تيلرسون إن عمله يقتضي التأكد من أن الكوريين الشماليين يدركون أن قنوات التواصل مفتوحة، وأضاف "لا أقوم بتوجيه الكثير من الرسائل في هذه المرحلة، لذا أنا أترقب أن أسمع منكم استعدادكم للحوار".

وأدى تقارب بين الكوريتين بمناسبة استضافة كوريا الجنوبية الألعاب الأولمبية الشتوية إلى تكهنات بقرب إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد أشهر من التوتر الحاد والخطابات النارية.

وأكد تيلرسون أنه لم يتم تقديم أي حافز لدفع بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات، وقال "لا نستخدم جزرة لإقناعهم بالحوار، نحن نستخدم العصا الغليظة، وهذا هو ما هم بحاجة إليه لكي يفهموا".



وفرض مجلس الأمن التابع لـ الأمم المتحدة سلسلة عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي.

وكانت الولايات المتحدة أشارت إلى أن واشنطن منفتحة على الحوار المباشر، لكن تيلرسون شدد في وقت سابق من الشهر الجاري على أن الكرة في ملعب بيونغ يانغ.

وفي 12 فبراير/شباط، قال تيلرسون خلال زيارة إلى القاهرة "لقد قلنا قبل ذلك إن الأمر يعود إلى كوريا الشمالية لتقرر متى تكون مستعدة لبدء المحادثات معنا بشكل صادق". وأضاف أن بيونغ يانغ تعرف الشروط الضرورية للتفاوض.

وقالت واشنطن إنه يتعين على بيونغ يانغ اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع السلاح النووي قبل بدء المفاوضات، في المقابل يدعو الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى تقارب أكبر من أجل دفع جارته الشمالية إلى الحوار.

وتلقى مون الأسبوع الماضي دعوة لقمة في بيونغ يانغ، وقد سلمته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الدعوة خلال مشاركتها كعضو بالبعثة الكورية الشمالية الرفيعة المستوى المواكبة للوفد الأولمبي إلى ألعاب بيونغ تشانغ.

الفرنسية