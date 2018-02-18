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غزة- الرسالة نت

وزعت لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر، وبدعم كريم من الإغاثة الإنسانية بريطانيا 250 سلة خضار ودواجن طازجة على 250 أسرة متعففة في المنطقة.

وقالت اللجنة إن سلة الخضار شملت العديد من الأصناف الغذائية المختلفة بالإضافة إلى الدجاج الطازج.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي لسد الاحتياجات الإنسانية المختلفة التي تلزم الأسر الفقيرة التي لا تجد قوت يومها.

وشكر رئيس مجلس إدارة اللجنة عبد المنعم لبد الإغاثة الإنسانية_ بريطانيا على دعمها المستمر لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، منوها بأن الأسماء يتم اختيارها بشفافية ونزاهة عالية من قبل العاملين في اللجنة.