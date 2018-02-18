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الرسالة نت - وكالات

هل تعلمين عزيزتي الأم بأن صغيرك يشعر بكل شيء حوله؟ فهو لا يحتاج للطعام والشراب والنوم فقط، بل يحتاج لاهتمامك وأحضانك، كما أنه يتأثر بالبيئة المحيطة به، الأمر الذي قد يكون أحياناً سبباً في إصابته بالاضطرابات النفسية، وهو ما أوضحته الدكتورة أصالة زياد، وحتى تكوني على دراية أكبر حول هذا الموضوع، تقدم لك من خلال السطور التالية بعض العلامات التي تظهر على رضيعك، وتكون مؤشراً لإصابته باضطراب نفسي، ومنها:

قد تظهر تلك الاضطرابات بصورة الحركة المفرطة، فإذا أظهر الرضيع حركة مفرطة في عامه الأول، عليك الانتباه جيداً له، وعدم مقابلة ذلك الأمر بسلوك سلبي منك.

ومن العلامات أيضاً صعوبة التركيز، فقد لا يعطي صغيرك انتباهاً لمن يقوم بمناداته، وهنا يرتبط الاضطراب بمشاهدة التلفاز لساعات طويلة.

الخوف الزائد من الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب بالاضطرابات النفسية، وقد يكون ذلك الخوف من الصوت العالي أو تصرفات الآخرين حوله، وقد يفزع أيضاً من أشياء وألعاب عادية، ويكون خوفه في أشده عندما ينفصل عن والديه.

الاضطراب قد يسبب لصغيرك قلقاً كبيراً أثناء النوم، فيستيقظ عدة مرات، ويكون من الصعب تهدئته حين يصرخ أو يبكي.

الطفل المصاب باضطرابات نفسية يتميز عن غيره بسلوك عدواني، فيقوم بتكسير ألعابه ويمارس العنف بشكل ملحوظ.

ومن العلامات أيضاً اضطراب الشهية، بحيث لا يرغب صغيرك في الرضاعة، كذلك لا يرغب في تناول الطعام.

وتشير زياد إلى طريقة التغلب على تلك العلامات من خلال التالي:

احتضني صغيرك دائماً وأشعريه بحبك له.

لا تقعي في شجار مع زوجك أمام طفلك، فذلك له تأثير سلبي كبير على نفسية صغيرك.

اقرئي له قصصاً تعبر عن الطفولة بعيدة كل البعد عن العنف.

كوني قريبة من طفلك، العبي معه، واستمعي له، وتحدثي معه، ولا تنشغلي عنه.