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الرسالة نت - وكالات

يسعى نادي ليفربول إلى تمديد عقد السنغالي ساديو ماني جناح الفريق لمدة عامين إضافيين, بعد تألقه مع "الريدز" خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, أن ليفربول سيمدد عقد ماني، الذي ينتهي في صيف 2021، ليصبح في يونيو 2023، كمكافأة له على تألقه.

وسيرفع النادي الإنجليزي راتب اللاعب الأسبوعي والمقدر بـ80 ألف جنيه إسترليني في عقده الحالي مع الفريق، والذي يتقاضاه منذ انضمامه من ساوثهامبتون في صيف 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وترغب إدارة ليفربول في الحفاظ على نجوم الفريق, عن طريق تعديل عقودهم وتمديدها خوفا من العروض المغرية التي قد تصلهم بسبب الارتفاع الكبير في الأجور بـالدوري الإنجليزي.

وكان ماني قد أحرز "هاتريك" في فوز ليفربول على بورتو (5-0)، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك ماني في 28 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بكل البطولات، وأحرز 12 هدفا وصنع 7 أهداف.