تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

يخطط نادي تشيلسي لاستغلال رغبة بوروسيا دورتموند في ضم المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي بشكل نهائي، من أجل الحصول على خدمات الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من النادي الألماني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, أن دورتموند أعلن عن رغبته في شراء عقد باتشواي الذي تألق سريعا مع الفريق الألماني, عقب الانضمام إليه في يناير الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحظى بوليسيتش باهتمام عدد من كبرى أندية أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، كونه أحد أبزر اللاعبين الشباب في كرة القدم على مستوى المسابقات الأوروبية، إلا أن تشيلسي يريد أن يتقدم السباق مستغلا تألق لاعبه مع دورتموند.

ونجح باتشواي خلال 5 مباريات فقط مع بوروسيا دورتموند في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد، ليثبت أنه قادر على تعويض رحيل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ صوب أرسنال.

وشارك بوليسيتش في 28 مباراة مع بوروسيا دورتموند في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 4 أهداف وصنع 3.