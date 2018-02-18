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الرسالة نت- نادر الصفدي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار، أن الاحتلال لا يرغب بالدخول بحرب جديدة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم حالة التصعيد والتوتر القائمة.

وقال الزهار، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأحد: "المتابع للإعلام العبري يعلم بأن الاحتلال لا يرغب بالدخول في مواجهة وحرب جديدة خاصة بعد التوتر الأخير الذي جرى شمال فلسطين المحتلة".

وأضاف: "ما حدث شمال فلسطين المحتلة وإسقاط الطائرة الإسرائيلية ألقى بظلاله السوداء على الاحتلال، مشيرا إلى أن تطور برنامج المقاومة الفلسطينية يدفع الاحتلال للتصعيد لكن دون الوصول للحرب.

ولفت الزهار إلى أن المقاومة لا تريد استنزاف طاقاتها بمثل هذا التصعيد، وهي تستعد جيدا لمعركة "وعد الآخرة"، كاشفا عن وجود تحركات لمنع التصعيد والدخول بحرب جديدة.

وشدد على أن المقاومة رغم ذلك لا تأمن شر (إسرائيل)، ومستعدة تماما للمواجهة والتصدي لأي تصعيد وعدوان، وهي تملك الشرعية والحق في الدفاع عن شعبها.

وتصاعدت وتيرة الأحداث عقب إعلان جيش الاحتلال، أمس السبت، إصابة 4 من جنوده، بينهم اثنان في حالة خطرة، إثر انفجار عبوة ناسفة ضد دورية عسكرية تابعة له، على حدود القطاع، وعلى إثر ذلك شن الطيران الحربي غارات على مواقع للمقاومة بعدة صواريخ شرق مدينة غزة، أصيب خلالها عدد من المواطنين.