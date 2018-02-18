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غزة - الرسالة نت

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تأجيل مباراة الرضوان والمشتل 48 ساعة, ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر وقبل الأخير من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وأوضحت اللجنة أن المباراة التي كانت من المفترض أن تقام اليوم الأحد على ملعب نماء شمال القطاع, ستجري الثلاثاء على نفس الملعب.

ويحتل الرضوان المركز الثالث برصيد 13 نقطة, بينما يتواجد المشتل خامسا برصيد 10 نقاط.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي توّج بلقب دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", إثر احتلاله الصدارة برصيد 30 نقطة, بعد فوزه على اتحاد جباليا (1-0).