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الرسالة نت - وكالات

يبدو أن رحيل الجناح الويلزي غاريث بيل، عن صفوف ريال مدريد أصبح قريبا للغاية، بسبب عدم مشاركته أساسيا، وهو ما اتضح خلال مواجهة باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فضلا عن إصاباته المتكررة خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فضّل إشراك مواطنه كريم بنزيما أساسيا على حساب بيل في مباراة باريس سان جيرمان, التي حسمها الريال (3-1)، الأمر الذي جعل اللاعب الويلزي يظهر بوجه حزين أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأوضحت "أس"، أن الجناح الويلزي، لن يستمر مع ريال مدريد، حال بقي زيدان مدربا لـ"الملكي"، لأنه لم يمنحه الثقة بعد عودته من الإصابة، حيث شارك في مباراة واحدة كأساسي في آخر 6 مباريات خاضها الفريق.

يشار إلى أن بيل انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2013، قادما من توتنهام مقابل 100 مليون يورو.