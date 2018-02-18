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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

صادقت اللجنة الوزارية (الإسرائيلية) لشئون التشريع ظهر اليوم الأحد على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال وزير الحرب (الإسرائيلي) اڤغدور ليبرمان "على حسابه الخاص على تويتر حول مشروع قانونه الذي قدمه "قانون خصم رواتب المخربين الذي قدمته تمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريع".

وأضاف:" قريباً سيوضع حد لهذه المهزلة السخيفة و رواتب المخربين التي سنأخذها من ابو مازن ، سيتم استخدامها لمنع الارهاب و تعويض الضحايا .

وينص القانون على قيام وزير الجيش بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء لغايات خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ويشار إلى أنه من المتوقع عرض القانون للمصادقة عليه أمام الكنيست خلال الفترة المقبلة.