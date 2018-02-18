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إندبندنت-الرسالة نت

توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام منتجات التنظيف باستمرار يضر الرئتين بشكل يشابه الضرر الذي يسببه تدخين عشرين سيجارة يوميا.

وأجرى الدراسة الطبيب في جامعة بيرغن البروفيسور سيسيل سفانيس، وشملت أكثر من ستة آلاف شخص على مدى عشرين عاما.

ونشرت الدراسة في مجلة "أميركان ثوراسيك سوسايتي أميركان جورنال أوف ريسبايرتوري أند كريتكيال كير ميديسن" (American Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine).

ووجدت أن النساء على وجه الخصوص يعانون من مشاكل صحية كبيرة بعد استخدام هذه المنتجات على المدى الطويل.

ولاحظت أن العاملات في التنظيف أو اللواتي يستخدمن منتجات التنظيف بانتظام في المنزل، قد عانين من انخفاض في وظائف الرئة بشكل مشابه لتدخين عشرين سيجارة يوميا مدة 10 إلى 20 عاما.

ونصح العلماء بتجنب استخدام هذه المنتجات والاكتفاء باستخدام قطعة قماش "مايكروفايبر" (Microfiber) وماء للتنظيف.