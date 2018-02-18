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الكويت-الرسالة نت

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم الأحد، أمرًا بتسديد ديون المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة وذلك في الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري أنه "رغبة من أمير البلاد في جمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم، سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم، في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمون فأمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصّة، وذلك وفق ضوابط معينة".