برلين-الرسالة نت

عادة ما تقوم شبكة فيسبوك بجمع البيانات عن المستخدم من أجل عرض الإعلانات بما يتناسب مع اهتماماته ومتطلباته الشخصية. لذلك يُنصح دائما بضرورة مراجعة بنود "الإعدادات/الإعلانات" من وقت إلى آخر.

ويجري في تلك القائمة إدراج الصفحات المتعلقة بالإعلانات التي تم تحديدها بالزر "أعجبني"، أو بالاستجابات المستخدم وتفاعلاته مع المعلنين.

ويمكن للمستخدم تحت بند "معلوماتك" التعرف على السمات والخصائص المرتبطة بالإعلانات، التي خصصتها شبكة التواصل الاجتماعي للمستخدم. وتحت هذا البند أيضا يمكن للمستخدم تحديد أنه لا يرغب في تلقي أية إعلانات، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل الإعلانات التي تظهر حسب الرغبات والمتطلبات الشخصية عبر بند "الإعدادات/الإعلانات".

وبشكل عام يمكنك منع إعلانات فيسبوك من إزعاجك مجددا باتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى صفحة الإعدادات على الموقع.

- اضغط على "إعلانات".

- بجانب خيار Ads based on my use of websites and apps (الإعلانات استنادا إلى استخدامي لمواقع الويب والتطبيقات)، اضغط على edit (تحرير).

- أغلق الإعلانات التي تظهر على أساس تصفحك لمواقع أخرى.