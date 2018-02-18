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غزة - الرسالة نت

سحق خدمات رفح نظيره الأهلي (3-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي محمود النيرب "هدفين" (58 و80), وحاتم نصار (51), ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد الأهلي 16 نقطة في المركز التاسع.

القادسية - الهلال (2-2)

وخطف القادسية تعادلا قاتلا من "أنياب" الهلال (2-2).

وتقدم الهلال بهدفين عبر محمد عبيد (12), ويوسف سالم (37), لكن القادسية ردّ بهدفين عن طريق محمود أبو عيادة (74 و96) تواليا.

ورفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبات رصيد الهلال 19 نقطة في المركز الثامن.

خدمات النصيرات - خدمات المغازي (1-3)

وفي دوري الأولى, صعق خدمات المغازي جاره خدمات النصيرات بالفوز عليه (3-1).

وأحرز ثلاثية المغازي محمد الحداد "هدفين" (34 من ركلة جزاء, و85), وطارق العطار (78), بينما سجل هدف النصيرات طارق الهور (54) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر, وتجمد رصيد الخاسر عند 29 نقطة في المركز الأول.

جمعية الصلاح - المجمع الإسلامي (0-0)

وتعادل جمعية الصلاح مع المجمع الإسلامي (0-0).

وفشل الفريقان في الوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليصبح رصيد الصلاح 13 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير, ويرفع المجمع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.