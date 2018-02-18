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القدس المحتلة-الرسالة نت

أجبرت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة يوم الأحد عائلة مقدسية على تفريغ محتويات محلها التجاري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيدًا لهدمه ذاتيًا.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن عائلة أبو تايه شرعت بتفريغ محلها في بلدة سلوان، تمهيدًا لهدمه ذاتيًا بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضح المركز أن المحل التجاري المنوي هدمه مخصص لبيع مواد البناء، وكانت بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا سابقًا بهدمه بحجة البناء دون ترخيص.

ويضطر عشرات المقدسيين إلى هدم منازلهم بأنفسهم، تجنبًا لدفع غرامات الهدم الباهظة لبلدية الاحتلال، وذلك بحجة عدم الترخيص، وبالرغم من أنها تفرض شروطًا تعجيزية إزاء حصولهم على رخص البناء.