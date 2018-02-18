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خانيونس - الرسالة نت

عبّر عيد العكاوي لاعب غزة الرياضي, عن غضبه الشديد من التحكيم, خلال لقاء فريقه مع خدمات الشاطئ, ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال العكاوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": حكم الراية محمد الغول حسب ركلة جزاء على المغازي إثر لمسة يد على لاعب الفريق أمام خدمات النصيرات, طيب وين كنت لما قدام عينك لمسة يد على لاعب الشاطئ كأنه حارس مرمى".

وأضاف: "أحد لاعبي الشاطئ غلط على الحكم الغول قدامه, لكنه لم يتعرض لأي شيء".

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز خدمات الشاطئ على غزة الرياضي (1-0).