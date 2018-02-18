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غزة - الرسالة نت

حذرّت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الأحد، من انتشار "الأوبئة والأمراض المعدية"؛ جراء تراكم النفايات والمخلفات الطبية داخل أروقة مستشفيات القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن المخلفات الطبية والنفايات تشكل أرضًا خصبة لنمو البكتيريا والفطريات والفايروسات وما ينتج عنها من سلالات خطيرة مقاومة للمضادات الحيوية".

وأضاف أن "ذلك يؤثر على علاج المرضى في كافة المرافق الصحية في القطاع".

وأشارت الوزارة إلى أنها أرجأت 860 عملية جراحية؛ جراء توقف شركات النظافة عن العمل، وفق البيان.

وأوضحت أن المستشفيات تشهد تراكم النفايات الملوثة وانعدام البيئة الصحية الأمنية.

وتشهد مرافق الوزارة بقطاع غزة تدهوراً كبيراً في عملها، بسبب قلة التمويل المالي، الناجم عن تعثر عملية المصالحة بين حركتي" فتح" و"حماس".

ويُعلّق عمال النظافة تقديم خدماتهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بغزة، لليوم الثامن على التوالي؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح"، و"حماس".

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقًا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية المحتلة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.