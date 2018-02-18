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غزة- الرسالة نت

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الإضراب يوم غذاً الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٢ /٢٠١٨م احتجاجاً على الازمة الانسانية الكارثية التي يمر بها أبناء شعبنا في القطاع المحاصر.

وأكدت الفصائل في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت"، أن الاضراب التجاري سيشمل كافة المحلات والشركات التجارية في قطاع غزة وذلك بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهر الثلاثاء كما سيترافق مع الاضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

ووجهت فصائل المقاومة نداء عاجل إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والاغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء احكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.

مع العلم أن نسبة الفقر بلغت في قطاع غزة حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

ويعاني سكان القطاع من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عامًا، وعدم قيام حكومة التوافق بمسؤولياتها.