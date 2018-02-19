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الرسالة نت - وكالات

دخل ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، تاريخ "الملكي" من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدفه الثاني أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وأحرز أسينسيو هدفين أمام ريال بيتيس في الدقيقتين 11 و59 تواليا, ليساهم بانتصار الريال على بيتيس (5-3).

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات, إن اللاعب سجل هدف ريال مدريد رقم 6000 بــ"الليغا"، مؤكدة أنه أول فريق يصل لذلك الرقم في تاريخ المسابقة.

يشار إلى أن أسينسيو أحرز الهدف بعد مجهود رائع من زميله دانييل كارفخال في الجهة اليمنى.