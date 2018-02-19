تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

حقق نابولي رقما تاريخيا في الدوري الإيطالي, عقب وصوله إلى أكبر عدد من الانتصارات المتتالية له بموسم واحد من المسابقة.

وفاز نابولي على سبال (1-0) في الجولة الـ25 من "الكالتشيو", ليصل إلى انتصاره التاسع على التوالي هذا الموسم.

وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصاءات الرياضية, إن هذه المرة هي الأولى في تاريخ نابولي، التي يصل فيها إلى 9 انتصارات متتالية بـ"الكالتشيو".

ويحتل نابولي حاليا صدارة الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه يوفنتوس.

ويأمل نابولي هذا الموسم مواصلة انتصاراته, من أجل التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 1989-1990.