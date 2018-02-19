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الرسالة نت - وكالات

أثار البرازيلي مارسيلو دا سيلفا الظهير الأيسر لريال مدريد، القلق داخل الفريق "الملكي"، بعد إصابته في مباراة ريال بيتيس (5-3), ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وتعرض مارسيلو لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية في الدقيقة 27 من المباراة، ليغادر على إثرها الملعب, قبل أن يشارك الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز بدلا منه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي أثار قلق الجهاز الفني لريال مدريد، لاحتمالية أن تكون الإصابة قوية وتمنعه عن المشاركة أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 15 يوما.

وأوضحت "ماركا", أن الجهاز الطبي لريال مدريد رأى صعوبة استكمال اللاعب لمباراة بيتيس، وأوصى زين الدين زيدان مدرب الريال بضرورة استبداله على الفور.

يشار إلى أن ريال مدريد يحل ضيفا على باريس سان جيرمان يوم 6 مارس المقبل، في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، بعدما فاز في مباراة الذهاب (3-1).