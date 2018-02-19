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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 16 مواطنا خلال اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في محافظات الضفة الغربية والقدس.

وخلال اقتحام نابلس وبيت لحم اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان لم تسفر عن اصابات.

وعرف من بين المعتقلين التالية اسماؤهم:

محمود بدير- قلقيلية

صهيب أبو حامد- قلقيلية

أنس الأقرع- قلقيلية

محمد أبو زهرة- نابلس

ناصر العاصي (عم المطارد عبد الحكيم العاصي)- نابلس

علاء صبري فرحات- بيتا جنوب نابلس

مصطفى خضر- بيتا جنوب نابلس

احمد محمود طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

إياد نادر سليمان- بيت فجار جنوب بيت لحم

حمزة البدن- تقوع قرب بيت لحم

محمد سعادة- الرام شمال القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في سلوان بالقدس

عرف منهم:

مسلم عودة

أحمد الزيداني

محمد سرحان

عدي غيث

أحمد غيث