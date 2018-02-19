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غزة - الرسالة نت

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الليلة الماضية، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالا.

وقالت مصادر محلية إن السفير العمادي وصل برفقة وفد مرافق له الليلة إلى غزة للاطلاع على آخر تطورات المشاريع التي تمولها بلاده في غزة.

وأشار إلى أن العمادي سيعقد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في مجمع الشفاء الطبي للإعلان عن منحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة ماتياس شمالي، ومدير مكتب "أوتشا" بغزة نويل تسيكوراس، ومؤسسات دولية أخرى.

وسيجري السفير بعد انتهاء المؤتمر جولة تفقدية في مجمع الشفاء، ومستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال.