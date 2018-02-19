تصغير الخط تكبير الخط

دمشق - الرسالة نت

قال مراسل الجزيرة إن عدد قتلى القصف الجوي والصاروخي لقوات النظام على الغوطة الشرقية في ريف دمشق ارتفع إلى 14 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، وذلك بعد سقوط أكثر من ثمانين صاروخا على مدن وبلدات هذه المنطقة.

وأضاف أن قصف قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مِـسرابا وعين تـَـرما والنشّـابية في الغوطة المحاصرة.

من جهة أخرى، ذكر ناشطون أن امرأة مصابة بالسرطان وطفلة توفيتا الأحد بالغوطة الشرقية نتيجة نقص الدواء والرعاية الصحية، حيث تشهد المنطقة التي يقطنها نحو أربعمئة ألف شخص حصارا من قبل قوات النظام والمليشيات الداعمة لها منذ سنوات.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر للجزيرة إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مطار الضمير العسكري والفوج الـ 16 والطريق الدولي دمشق-حمص بهدف شن هجمات جديدة على مواقع المعارضة بالغوطة الشرقية المشمولة بـ اتفاق خفض التصعيد.

قلق وحصار

وطبقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هناك حالة من القلق بين المدنيين في العاصمة دمشق خشية انعكاس أي هجوم مرتقب على العاصمة التي تطالها باستمرار قذائف الفصائل المعارضة بالغوطة الشرقية.

ومنذ عام 2013، فرضت قوات النظام حصارا محكما على الغوطة الشرقية حيث يعيش نحو أربعمئة ألف مدني.

وخلال الأسبوع الثاني من فبراير/شباط الحالي، شن النظام السوري غارات جوية مكثفة خمسة أيام متواصلة على الغوطة الشرقية مما أدى إلى مقتل 250 مدنيا وإصابة أكثر من 775 آخرين بجروح.

في المقابل، استهدفت الفصائل المعارضة بدورها أحياء عدة في دمشق، موقعة خسائر بشرية بينهم ثلاثة أطفال.

الجزيرة نت