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الرسالة نت - وكالات

شهدت ملاعب كرة القدم العراقية حادثة مؤثرة، كان بطلها علاء قاسم حارس فريق نفط ميسان، الذي شارك في مباراة الشرطة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري العراقي، رغم وفاة نجله قبل اللقاء.

وضرب قاسم أروع أمثلة الوفاء، بعدما فقد أحد أبنائه قبل المباراة، لكنه أصر على المشاركة, بل رفض أن يخبر أحدا من زملائه وكذلك المدرب.

وفور إطلاق صافرة النهاية بالتعادل (1-1)، لم يتمالك حارس نفط ميسان نفسه، وذرف الدموع على رحيل ابنه، في مشهد هزّ قلوب اللاعبين في ملعب "ميسان" وكذلك المتابعين والجماهير.

وتناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقاسم يذرف دموع الحزن عقب المباراة، في الوقت الذي اهتمت به وسائل الإعلام العراقية والعالمية، على غرار هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحظي قاسم بموجة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماع قصته، خاصة أنه لم يدع الحادثة المؤلمة تؤثر على أدائه في المباراة.