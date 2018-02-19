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مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الاثنين، عدة مواضيع أهمها اجراء الاحتلال تجربة ناجحة لصاروخ "حيتس 3".

هآرتس

بعد عمليتي إلغاء: أجرت المؤسسة الدفاعية اختبارا ناجحا لصاروخ "حيتس 3"

هاجمت القوات الجوية الاسرائيلية قطاع غزة ردا على اطلاق الصواريخ على اسرائيل الليلة الماضية

إسرائيل تغير الاستعدادات في مرتفعات الجولان لمنع وصول القوات الإيرانية على الحدود

قبل انتخابات قيادة ميريتس: قفزة في عدد أعضاء الحزب

نتنياهو: لن تسمح "إسرائيل" لإيران بربط حلقة إرهابية في عنقها وسنعمل ضدها إذا لزم الأمر

يديعوت أحرونوت

هاجم الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة ردا على صاروخ انفجر في شاعر هانيجيف

صاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في شاعر هنيغف

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وافقت على طرح مشروع قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات من عائدات ضرائب السلطة

نتنياهو يعرض خلال كلمته في ميونخ قبل قليل جزء من حطام طائرة الاستطلاع الايرانية

اعتقال خلية خططت لاغتيال وزير الجيش الإسرائيلي افغدور ليبرمان

معاريف

أجرت وزارة الدفاع اختبارا ناجحا لنظام "حيتس 3"

ألقت قوات الأمن الجيش القبض على 16 شخصا مطلوبا من الضفة

ردا على إطلاق الصواريخ، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي بنية تحتية تحت الأرض في قطاع غزة

اعتقال خلية خططت لاغتيال وزير الجيش الإسرائيلي افغدور ليبرمان

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وافقت على طرح مشروع قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات من عائدات ضرائب السلطة

نتنياهو حول الأزمة مع بولندا: لن ننسى أبدا ولا يستطيع أحد تشويه التاريخ

"إسرائيل" هيوم

اعتقلت قوات الجي 16 مطلوبا من الضفة

بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية في الجليل سيسمع خلالها انفجارات

الليلة: أجرت وزارة الدفاع اختبارا ناجحا ل "حيتس3"

صاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في شاعر هنيغف

نتنياهو يعرض خلال كلمته في ميونخ قبل قليل جزء من حطام طائرة الاستطلاع الايرانية

اعتقال خلية خططت لاغتيال وزير الجيش الإسرائيلي افغدور ليبرمان

القناة 7 العبرية

اعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا مطلوبا في الضفة ليلة أمس

هاجم الجيش الإسرائيلي بنية تحتية تحت الأرض في غزة

اختبار ناجح لنظام حيتس 3

سيزور وفد برلماني كندي السلطة الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية: قانون خصم مرتبات الاسرى - سرقة أموال

تم ضبط قنبلة انبوبية في بيت لحم

تركيا: لم نستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا

غرينبلات: لن تؤدي أعمال حماس الجبانة إلا لزيادة العنف

القناة 12 العبرية

بعد التأجيل: تجربة ناجحة لنظام "حيتس 3"

خلال الليل اعتقلت قوات الجيش 16 شخصا مطلوبا من الضفة

ردا على إطلاق الصواريخ في الجنوب، هاجم الجيش الإسرائيلي غزة

صاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في شاعر هنيغف

"الجنرال إيال زامير" : إن الهجوم بالأمس ضد قوات الجيش الإسرائيلي يعتبر حادث خطير , ولن نوافق على إنشاء واقع لاستغلال السياج للإرهاب , حماس مسؤولة عما يحدث في غزة

اعتقال خلية خططت لاغتيال وزير الجيش الإسرائيلي افغدور ليبرمان

القناة 14 العبرية

اعتقلت قوات الجيش 16 فلسطينيا من الضفة

لقد أصبحت إسرائيل ملاذا للمجرمين

بعد عدة تأجيلات: أجرت "إسرائيل" والولايات المتحدة اختبارا ناجحا لنظام الدفاع الصاروخي "حيتس 3"

هاجمت القوات الجوية الاسرائيلية بنية تحتية تحت الارض فى جنوبى قطاع غزة

تسور غولدين شقيق الضابط هدار: يجب الضغط على حماس بكافة السبل حتى تفهم أن اختطاف أي جندي سيكون عبئ عليها

بعد تحسن في حاته الصحية , أفرج عن الطيار الذي أصيب بجروح خطيرة في حادثة الشمال الأسبوع الماضي إلى بيته

والا العبري

اعتقلت قوات الجيش 16 فلسطينيا من الضفة

إصابة صهيونية تبلغ من العمر 30 عاما بالهلع نتيجة انطلاق صافرات الإنذار في سديروت

صاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في شاعر هنيغف

وزارة الدفاع: أجرينا تجربة ناجحة هذه الليلة لنظام حيتس 3

ردا على إطلاق الصواريخ من غزة: هاجم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة مرة أخرى

عائلة أحد جنود غولاني الذين أصيبوا في حادث السير على الطريق السريع 6 تطالب الجمهور بالصلاة والدعاء له حيث اعلن قبل قليل مستشفى تل هشومير عن تدهور في حالته وصلت لخطيرة جدا.