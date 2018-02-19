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الرسالة نت - وكالات

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المصري محمد صلاح جناح ليفربول, لعب دورا مهما في الحد من عنصرية بعض المشجعين الإنجليز تجاه اللاعبين على أساس الدين أو اللون أو الجنس في "البريميرليغ".

وأوضحت "واشنطن بوست" في تقريرها أن الإنجليز يتواجدون على قمة الترتيب في قائمة المشجعين الأكثر سوءا على مستوى العالم، فيما يخص التصرف بطريقة عنصرية تجاه لاعبين على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وفقا لشبكة "فار" المناهضة للعنصرية في كرة القدم بأوروبا.

وكشفت نتائج شبكة "فار" عقب تحليل 1378 مباراة، عن وجود 539 حادثة عنصرية ارتكب منها الجمهور الإنجليزي 59 حادثة (أكثر من أي بلد آخر) خلال موسمي 2015–2016, و2016-2017.

وترى الصحيفة أن صلاح بات أشهر اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه الكبير هذا الموسم، عقب الانتقال إلى ليفربول قادما من روما في الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو.