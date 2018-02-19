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غزة- الرسالة نت

قال وزير الاشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، إن قطاع غزة يحتاج في الوقت الراهن إلى نحو 125 ألف وحدة سكنية جديدة، للتغلب على ازمة السكن الطاحنة التي تعصف بقطاع الإسكان، إضافة الى إعادة بناء 24 ألف وحدة قائمة من جديد.

وأضاف الحساينة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن اكثر من 70% من الاسر عاجزة مادياً، ولا تسمح قدراتها المالية الذاتية الخاصة ببناء وحدات سكنية دون مساعدة، مشيراً الى أن حاجة القطاع من الوحدات السكنية سنوياً تبلغ 14 الف وحدة.

وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي بنيت في قطاع غزة منذ عام 1994 وحتى الان، بلغ 130 ألف وحدة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية القائمة الآن 285 الف وحدة، من بينها 55 الف تحتاج الى إعادة ترميم وتأهيل.

وأكد أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ساهمت بتعميق الازمة بسبب الأضرار الكبيرة، التي لحقت بقطاع الإسكان وتعرض نحو 200 الف وحدة سكنية للضرر الكلي والجزئي.

وأشار إلى أن 20% من الاسر الفلسطينية في قطاع غزة، تعيش في وحدات سكنية مكتظة ذات كثافة سكانية عالية، في وقت يبلغ معدل النمو السكاني العام في القطاع 3.3%.