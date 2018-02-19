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مؤمن مقداد – الرسالة نت

بعد أن عثرت هيئة الأوراق المالية على أساس استدلالي لمقاضاة مالكي شركة بيزك، شاؤول إلوفيتش والمدير العام الموقوف لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر قامت وحدة التحقيقات لاهاف 433 بفتح تحقيقا جنائيا حول الامر.

في مركز القضية: شكوك بأن إلوفيتش تلقى منافع في بيزك مقابل تغطية متعاطفة لرئيس الوزراء على موقعه على الانترنت عبر "والا news!" وحتى اللحظة لم يتم التحقيق مع نتنياهو في هذه القضية التي عرفت بـ ملف التحقيق 4000 الذي يتناول العلاقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش صاحب بيزك وموقع والا، والأمر انتقل من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الشرطة (وحدة لاهف).

وتقدر مصادر في سلطات تطبيق القانون أنه سيتم استدعاء أول الشهود إلى لاهاف 433 التي تحقق في القضية في الأشهر الاخيرة.

ويركز التحقيق على الصلات بين إلوفيتش ونتنياهو والفوائد التي يزعم أن إلوفيتش استلمها من بيزك مقابل تغطية متعاطفة لرئيس الوزراء على موقع والا ووفقا لمصادر الشرطة سيتم استدعاء كبار المسؤولين في الماضي والحاضر قريبا للإدلاء بشهادتهم لفهم من أعطى تعليمات بشأن تغطية عائلة نتنياهو، وما طبيعة هذه التعليمات.

ومن المتوقع أن تحقق الشرطة من بين أمور أخرى فيما إذا كان نتنياهو قد تلقى تغطية متعاطفة من موقع والا العبري مقابل نقل المعلومات السرية من وزارة الاتصالات إلى بيزك والموافقة على الاندماج بين بيزك وشركة yes.