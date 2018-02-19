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الرسالة نت - أحمد صايمة

لا تتوقف الأزمات في قطاع الصحة بغزة عند انقطاع التيار الكهربائي ونقص السولار المشغل للمولدات الذي أدى إلى توقف عديد من مشافي القطاع، بل امتدت لتصل إلى توقف شركات النظافة عن العمل احتجاجًا على عدم تلقيها مستحقاتها المالية.

شركات النظافة المتعاقدة مع وزارة الصحة ملت المناشدات لحل أزمتهم على مدار أربع شهور، إذ لم تؤت ثمارها ما اضطرها إلى الإعلان عن وقف العمل في مستشفيات القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح وصل "الرسالة" نسخة عنه: "إن توقف شركات النظافة عن العمل يتسبب بإرباك في تقديم الخدمات الصحية"؛ مشددًا على أن توقف الخدمات سيكون له تداعيات خطيرة.

وأضاف القدرة أن خدمات النظافة تقدم في 13 مستشفى و54 مركزًا للرعاية الأولية و 22 مرفقًا صحيًا آخر في الوزارة؛ مشيرًا إلى أن التوقف يحول يوميًا دون إجراء 200 عملية مجدولة للمرضى، في 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة ولادة قيصرية، وسيؤثر ذلك على الخدمات الصحية لنحو 100 مريض في العنايات المركزة و113 طفلًا في حضانات الاطفال.

من جانبه، ناشد مدير مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي د.حسن اللوح الجهات المختصة بالإسراع لإيجاد حل حفاظًا على أرواح المرضى؛ مؤكدًا على أن أقسام الولادة تحتاج إلى نظافة فورية بسبب كميات الدماء الكبيرة التي تفقدها السيدات أثناء الولادة، ولفت إلى أن المستشفى يستقبل يوميا 50 حالة ولادة، وما بين 24_30 عملية قيصرية.

وتقول إحدى العاملات في شركات النظافة: "حتى الراتب البسيط الذي نعيل به أولادنا وأسرنا لم نعد نتلقاه منذ شهور، وهو لا يكفي أصلا". وتابعت قائلة: "أبناؤنا تركوا الجامعات بسبب الوضع ومن يسكن بالإيجار طرد من بيته".

وبنبرة عكست مدى الضيق، قال أحد العمال أيضاً:" نحن نعمل ليل نهار ولا نتقاضى راتباً ولا نطلب سوى حقنا". ويقول عامل آخر: " لا أتقاضى راتب منذ خمسة شهور وصاحب البيت الذي أعيش فيه بالإيجار اشتكى عليّ للشرطة بسبب عدم دفعي لثمن الإيجار وطلب مني إخلاء البيت إضافة إلى أنه طلب مني التوقيع على تعهد مالي بدفع مستحقاته المالية".

ويعمل في قطاع النظافة 832 عاملًا، حيث لم يتلقوا رواتبهم منذ 4 شهور، وتبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل (11.3 مليون شيكل سنويًا)، وفق بيان للصحة.

والجدير ذكره أن بعض المجموعات الإعلامية والشبابية بادرت بتنظيم حملات تطوعية لتنظيف المستشفيات كان من بينها طاقم مؤسسة الرسالة للإعلام الذي قام بحملة تنظيف لمستشفى عبد العزيز الرنتيسي للأطفال تضامنًا مع عمال شركات النظافة.

من جهتها، أكدت نقابة العمال أن إضراب عمال النظافة بمستشفيات قطاع غزة مستمر حتى تحقيق مطالبنا.

وينذر استمرار إضراب عمال شركات النظافة بتوقف عديد من المؤسسات الصحية عن العمل مما قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات في صفوف المرضى المحتاجين لعناية مستمرة في قادم الأيام.