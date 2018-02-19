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رام الله - الرسالة نت

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة 5 مواطنين بينهم أسيران محرران من سجون الاحتلال وذلك على خلفية سياسية.

واعتقل جهاز المخابرات العامة في طوباس الشقيقين علي بني عودة وأمين بني عودة، وهما شقيقا الأسير فهد بني عودة المقرر الإفراج عنه اليوم بعد 15 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال.

كما اعتقل عناصر الجهاز كذلك الشاب عكرمة بني عودة ابن شقيقتهم، في محاولة لحرمان العائلة من فرحة استقبال ابنها الأسير في سجون الاحتلال.

وفي جنين اعتقل جهاز المخابرات الأسير المحرر محمد صالح، فيما تمنع أجهزة السلطة عائلة المعتقل السياسي جعفر زيود من جنين من زيارته، علما بأنه معتقل لدى جهاز الاستخبارات في أريحا منذ شهر.

وفي طولكرم اعتقل جهاز المخابرات الأسير المحرر عز الدين أبو دية بعد استدعائه للمقابلة، فيما يواصل اعتقال كل من عمر إبراهيم شديد، وتامر رؤوف خندقجي، وإبراهيم توفيق جيبات، وأسعد عميد أبو سعدة، وشادي باسم جعار، وليث جعار لليوم الرابع على التوالي.