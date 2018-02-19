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أشار التقرير اليومي الصادر عن شركة آي سي أم كابيتال أن الدولار ارتفع أمام العديد من العملات الرئيسية الأخرى، عقب قيام العديد من المتداولين بعمليات شراء للدولار، ليرتفع من أدنى مستوى له في 3 سنوات. يذكر أن الدولار قد تداول تحت ضغط شديد منذ بداية العام، بسبب العديد من المخاوف أبرزها رغبه واشنطن اتباع استراتيجية نقدية تهدف إلى تقليص ارتفاع الدولار والحد من قوته، بالإضافة إلى العديد من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.

ارتفع مؤشر الدولار قليلا بنحو 0.03% ليلامس مستويات 89.06 نقطة، بعدما لامس في وقت سابق 88.253 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2014.

اليورو

تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.02%، حيث يترقب المتداولين العديد من البيانات الاقتصادية الهامة التي قد يكون لها تأثير على العملة الموحدة. ولا تترقب الأسواق اليوم أي بيانات هامة من الاقتصاد الأوروبي.

الإسترليني

تراجع الإسترليني قليلا أمام الدولار بنحو 0.11%، ليلامس مستويات 1.4013 دولار. فيما تترقب الأسواق اليوم خطاب مارك كارني محافظ المركزي البريطاني.

الين

ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.35%، ليلامس مستويات 106.59 ين. يذكر أن الدولار تراجع هذا الشهر أمام الين بنحو 2.3%.

الذهب

لم يستطع الذهب الحفاظ على مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي ليهبط اليوم بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف، متأثرا سلبا بانتعاش الدولار، وصدور تقارير إيجابيه من قطاع الإسكان بالولايات المتحدة الأمريكية. تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل 2018 بنحو 0.46% لتلامس مستويات 1,349.90 دولار.

النفط

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت أسعار النفط لتلامس أعلى مستوى لها في أسبوعين بسبب ارتفاع حدة المخاوف بالشرق الأوسط وارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية. ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط بسبب العطلة الأمريكية والأعياد السنوية بالصين. ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 0.65% لتلامس مستويات 61.95 دولار، فيما ارتفعت عقود خام برنت الآجلة تسليم مارس بنحو 0.34% لتلامس مستويات 65.06 دولار.