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أكد السفير القطري، محمد العمادي، أن إجمالي المنح الإنسانية القطرية العاجلة لغزة بلغت، 9 مليون دولار، منها منحة وقود مستشفيات غزة 500 ألف دولار وتكفي لأكثر من شهر، والادوية والمستلزمات الطبية 2 مليون دولار، والطرود الغذائية والغاز الطهي 2.6 مليون دولار في غزة.

وبين السفير العمادي، الذي وصل غزة، ليلة أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين، مؤكداً أنه لا يوجد نية لأي طرف بالتصعيد أو الدخول بمواجهة من شأنها أن تشعل المنطقة بالكامل.

وتمنى السفير القطري، أن تكون خطوات الدعم التي تقدمها دولته قطر بتقديم مساعدة لغزة حافزاً دولياً لإنقاذ سكان غزة.

بدوره، اعتبر مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، ماتياس شمالي، أن ما قامت به قطر لغزة يجب اتباعه من كافة الدول لإنقاذ الوضع في القطاع.

وثمنت وزارة الصحة المنحة الاغاثية العاجلة التي أعلنت عنها دولة قطر الشقيقة لإغاثة القطاع الصحي في غزة والذي تعصف به عديد الأزمات التي أثرت بشكل غير مسبوق على تقديم الخدمة الصحية.

وقالت الوزارة أن الموقف القطري ممثلا بإعلان سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني عن تخصيص المنحة الاغاثية العاجلة لهو تأكيد على نهج عربي واسلامي كريم من دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات في الوقوف الى جانب شعبنا في أصعب الظروف وتقديم المساعدة في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي.