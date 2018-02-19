تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

استقرت أسعار الذهب حيث رجحت كفة خسائر الدولار ومكاسب الأسهم أمام التوقعات بصعود معدل التضخم التي كانت سببا في الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ أمن.

ولم يطرأ تغير على الذهب في التعاملات الفورية عند 1347.50 دولار للأونصة.

وزاد المعدن الأصفر 2.4% الأسبوع الماضي محققا أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على خمسة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء الذهب نتيجة لمخاوف من زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة.

فيما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1350 دولارا للأونصة.

هذا وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.1% إلى 89.174 بعد أن هبط بالنسبة ذاتها في وقت سابق من الجلسة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.68 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.8% إلى 1010 دولارات للأونصة بينما صعد البلاديوم 0.2% إلى 1045.99 دولار للأونصة.