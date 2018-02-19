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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، إلى أرسنال في الصيف المقبل, يتوقف على إتمام النادي "الكتالوني" صفقة ضم مواطنه أنطوان غريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.

وأكدت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية, أن برشلونة لا يمانع في ترك ديمبلي الصيف المقبل لمصلحة "المدفعجية"، لكن على سبيل الإعارة لموسم واحد، وعقب إتمام الحصول على خدمات غريزمان.

وعانى اللاعب من انطلاقة صعبة مع برشلونة مطلع الموسم الجاري، بعدما تعرض لإصابة قوية في الفخذ أبعدته عن المشاركة في المباريات مدة 3 أشهر.

وأوضحت "إكسبريس" أن مشاركات ديمبلي مع برشلونة أصبحت قليلة، بعدما تعاقد الأخير مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل 160 مليون يورو.

يشار إلى أن ديمبلي انتقل إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند مطلع الموسم الجاري, مقابل صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليون يورو بالمتغيرات.