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غزة - الرسالة نت

كشف المدير الفني عماد هاشم عن خططه عقب استقالته من تدريب الصداقة, بعد الخسارة أمام اتحاد الشجاعية (0-2), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال هاشم لـ"الرسالة نت", إنه يتطلع لأخذ قسط من الراحة حتى نهاية الموسم الجاري, بعد الضغوطات التي مرّ بها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "الحمد لله أنا راض تماما عن مشواري مع الصداقة خلال عام ونصف, كنت أودّ أن احتفل مع الفريق بإحراز البطولات هذا الموسم, لكن هذا هو حال كرة القدم".

وشكر هاشم منظومة الصداقة على الفترة التي قضاها داخل النادي, متمنيا التوفيق للفريق في اللقاءات المقبلة.

يشار إلى أن هاشم قاد الصداقة لإحراز لقب دوري الممتازة الموسم الماضي, لأول مرة بتاريخ النادي في إنجاز غير مسبوق.