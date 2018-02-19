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غزة - الرسالة نت

شهدت مباراة فريقي اتحاد الشجاعية والصداقة في الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة, حصول ثلاثة لاعبين على بطاقات ملونة, ستحرمهم من الظهور في الجولة المقبلة.

ونال عمر أبو عبيدة لاعب الصداقة البطاقة الحمراء في اللقاء, بينما حصل زميله محمد أبو حسنين على بطاقة صفراء هي الثالثة له هذا الموسم.

وسيضطر الصداقة لخوض لقاء شباب جباليا الأحد المقبل, دون أبو عبيدة وأبو حسنين, وهي غيابات مؤثرة بالنسبة للفريق.

كذلك حصل خيري مهدي لاعب اتحاد الشجاعية على بطاقة صفراء, لتكون الثالثة له أيضا, ما يعني غيابه عن موقعة الهلال الجمعة المقبل.

يشار إلى أن اتحاد الشجاعية فاز على الصداقة بهدفين نظيفين, على ملعب فلسطين بغزة.